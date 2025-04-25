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القاضي شبلي يصدر حكما بالأشغال الشاقة 112 عاماً بحق والد أقدم على التحرش الجنسي ببناته الـ4

أمن وقضاء
2025-04-25 | 04:17
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القاضي شبلي يصدر حكما بالأشغال الشاقة 112 عاماً بحق والد أقدم على التحرش الجنسي ببناته الـ4
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القاضي شبلي يصدر حكما بالأشغال الشاقة 112 عاماً بحق والد أقدم على التحرش الجنسي ببناته الـ4

أصدرت محكمة الجنايات في لبنان الشمالي برئاسة القاضي داني شبلي وعضوية المستشارين القاضيين لطيف نصر وطارق صادق، حكما قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة مئة واثني عشر عاماً، بحق والد أقدم على التحرش الجنسي ببناته الأربعة القاصرات، واغتصابهن مراراً وتكراراً في منزل العائلة على مدى سبع سنوات، بمعرفة والدتهن، وعلى مرأى من أفراد العائلة،  كما عمد ايضاً الى تسفير ابنته الى الخارج وتسليمها مقابل مبلغ من المال الى رجل دأب على مجامعتها مدة شهر، ليعود بها الى لبنان، ويتابع جرائمه بحقها، وبحق شقيقاتها.

وقد جرمت المحكمة الوالد ع. ع. بجنايات المواد 503 و 505 و 506 و 507 و 509 و 510 و 511 من قانون العقوبات، والمتعلقة بالتحرش الجنسي وممارسة الافعال المنافية للحشمة والاغتصاب ومجامعة قاصر فضلاً عن الجناية المتعلقة بالاتجار بالاشخاص المنصوص عليها في المادة 586 من قانون العقوبات، كما جرمت الوالدة بالجرائم عينها معطوفة على المادة 219 من القانون المذكور، وأنزلت بهما عقوبة الاشغال الشاقة الموقتة، مدة مئة واثني عشر عاماً، حاجبة عنهما منحة الأسباب التخفيفية لانعدام مبرراتها، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

أخبار لبنان

أمن وقضاء

لأشغال الشاقة

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