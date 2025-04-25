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يتجوّل كمتشرّد وجامع للخردة فيراقب السيارات المركونة ليسرق من داخلها... وشعبة المعلومات توقفه
أمن وقضاء
2025-04-25 | 05:39
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يتجوّل كمتشرّد وجامع للخردة فيراقب السيارات المركونة ليسرق من داخلها... وشعبة المعلومات توقفه
توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بتنفيذ عمليات سرقة من داخل سيارات بعد كسر زجاجها في العديد من مناطق جبل لبنان. وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد الفاعل وتوقيفه.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصلت إلى تحديد هويّته، ويدعى: أ. ع. (مواليد عام 1984، فلسطيني) وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سلب وسرقة ومخدّرات.
وبتاريخ 16-4-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه في محلّة جل الديب، وبتفتيشه ضبطت بحوزته سكينًا وهوية مزورة، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.
وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على تنفيذ عشرات عمليات السرقة من داخل السيارات بعد كسر زجاجها في المناطق التّالية: ضبيّة، أنطلياس، الدّورة، جلّ الدّيب، الزّلقا، نهر الموت وزوق مصبح. كما أقر بأنّه كان يتجوّل في هذه المناطق كمتشرّد وجامع للخردة، ويرصد السيارات المركونة، التي بداخلها حقائب، ويسرق ما توفّر من مبالغ مالية وهواتف، ثم يقوم برمي كل المستندات والحقائب على الطريق العام. كذلك، اعترف بتنفيذ عشرات عمليات النشل في مناطق: أنطلياس وضبيّة والدّورة وزوق مصبح، وبتعاطيه المخدّرات.
وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
أخبار لبنان
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شعبة المعلومات
السيارات
سرقة
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