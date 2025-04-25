انتهاء جلسة استجواب حسان دياب أمام القاضي البيطار...

انتهت جلسة استجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب أمام المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.



وبعد انتهاء الجلسة، أوضح وكيل دياب المحامي رشيد درباس أن الجلسة كانت "جيدة". وقال :"ركزنا على مسألتين أن الرئيس حسان دياب هو من أحال القضية على المجلس العدلي، والثانية تمسكنا بمبدأ صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وهذا ما سندلي به في حال إحالتنا على المجلس العدلي، ولكن نأمل أن ينتهي الأمر إلى منع المحاكمة عن الرئيس دياب".