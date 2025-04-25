نفّذ أكثر من 25 عمليّة سرقة ونقل سيّارة مسروقة ضمن محافظتَي جبل لبنان والبقاع...

في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليّات سرقة السّيّارات، وبعد حصول عددٍ منها في مناطق مختلفة من محافظتي جبل لبنان والبقاع، من قِبل عصابة مجهولة، أعطيت الأوامر للعمل على ملاحقة الفاعلين وتوقيفهم.وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات والجهود المكثّفة، تمكّنت عناصر مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدّوليّة في وحدة الشّرطة القضائيّة من تحديد هويّة ومكان وجود أحد الأشخاص الضّالعين في هذه العمليّات، ويُدعى م. ح. (مواليد عام 2001، سوري)، من خلال المتابعة والرّصد، وبعمليّة أمنيّة نوعيّة، أوقفته دوريّة من المكتب المذكور في منطقة البقاع، بتاريخ 18-4-2025.وبتفتيشه، ضُبط بحوزته كميّة من حشيشة الكيف وحبوب مخدّرة "كبتاغون"، مبلغ 400 دولار أميركيّ مزيّف، وبطاقة هويّة مزوّرة.وبالتّحقيق معه، اعترف بسرقة ونقل أكثر من 25 سيّارة، من مناطق مختلفة في بيروت وجبل لبنان والبقاع، بالاشتراك مع آخرين، وذلك بهدف محاولة تهريبها إلى خارج لبنان.وأجري المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، والعمل مستمرّ لتوقيف سائر المتورّطين.