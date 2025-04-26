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بالجرم المشهود.. توقيف سارق دراجات آليّة في بدارو
أمن وقضاء
2025-04-26 | 02:59
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بالجرم المشهود.. توقيف سارق دراجات آليّة في بدارو
في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من الجرائم بمختلف أنواعها، ولا سيّما تلك المتعلّقة بسرقة الدّرّاجات الآليّة، رصدت دوريّة من مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، بتاريخ 21-4-2025 شخصَين يقومان بجرّ درّاجة آليّة من دون لوحات، في محلّة بدارو.
وفور مشاهدتهما لعناصر الدوريّة، لاذ أحدهما بالفرار، فيما تمكّنت العناصر من توقيف المشتبه به الثّاني بعد مطاردته، ويُدعى ج. أ. (مواليد عام 2004، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق في جرائم سرقة سيّارات.
باستماعه، اعترف بإقدامه في اليوم ذاته على سرقة الدّراجة من محلّة مار مخايل، بعد أن قام بخلع مقودها، بالاشتراك مع شخصٍ آخر تولّى قطر الدّرّاجة المسروقة.
وأعيدت الدّرّاجة إلى مالكها، وأودع الموقوف القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
والعمل مستمرّ لتوقيف المتورّط الثّاني.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
المشهود..
توقيف
دراجات
آليّة
بدارو
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