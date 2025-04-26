بيان توضيحي لوزارة الداخلية حول مختار في بسكنتا

بعد أن افاد تقرير اعلامي وارد في احدى الصحف الصادرة اليوم "عن مفاجأة المعنيين بإضافة الوزارة لمختار خامس قبل عدة أيام فقط لبلدة بسكنتا"، أوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أنه "أُضيف مختار واحد إلى بلدة بسكنتا - حي بسكنتا جنوبي بموجب القرار رقم 336 تاريخ 5/4/2024، والذي نشر في الجريدة الرسمية - ملحق العدد رقم 14 بتاريخ 8/4/2024".



أما فيما يتعلق بالمدن التي تقسم إلى أحياء، فأشارت الوزارة إلى أن "طلبات الترشيح للمختارين والمجالس الاختيارية تتم وفقًا للتقسيم الوارد في قرار الدعوة، ويتعذر إدخال أي طلب للبلدة بدلاً عن الحي، إذ يتم ذلك عبر برنامج معد خصيصًا لعملية الترشيح".



ولفتت الى أنه "تم تفعيل الخط الساخن 1766 لاستقبال أي شكوى أو استفسار".