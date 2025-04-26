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موزّع على مروّجين ومروج مخدرات يقعان في قبضة مكتب مكافحة المخدرات المركزي
أمن وقضاء
2025-04-26 | 09:52
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موزّع على مروّجين ومروج مخدرات يقعان في قبضة مكتب مكافحة المخدرات المركزي
توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدّرات المركزي حول قيام المدعو: (ع. م. سوري الجنسية) بترويج المخدّرات على طول الخط الساحلي الممتد من منطقة ضبية وصولًا إلى عمشيت.
وبعد رصدٍ ومراقبة، تمكّنت دوريّة من المكتب من توقيفه، بكمينٍ محكمٍ في محلّة برج حمود.
ومن خلال المتابعة، وبعملية مركّبة، أوقفت الدّورية في محلّة الدورة، موزّع المخدّرات على المروجين، ويدعى: (م. أ. لبناني)، وذلك على متن سيّارة.
وتمّ ضبط كميّة كبيرة من المخدّرات الموضبة، والمعدة للترويج، على الشكل التالي:
- ٤٠ عبوة بلاستيكيّة تحتوي كل منها على مادة باز الكوكايين، بلغ وزنها ٢٦٨ غ.
- ٣٣ عبوة بلاستيكيّة تحتوي كل منها على مادّة الكوكايين، بلغ وزنها ١٦٠ غ.
- ٧٦ ورقة بيضاء تحتوي كل منها على مادّة باز الكوكايين، بلغ وزنها ٦٧ غ.
- ٢١ كيسا شفافا تحتوي على مادّة حشيشة الكيف، بلغ وزنها ٢٠٦ غ.
وبتفتيش منزل (م. أ.)، الكائن في محلّة البربير، ضُبِطَ بداخله التالي:
- كيس بداخله مادّة حشيشة الكيف، بلغ وزنها ٢٥٠ غ.
- ٦١ عبوة بلاستيكيّة تحتوي كل منها على مادة الكوكايين، بلغ وزنها ٢٨٠ غ.
- ٣٠٠ عبوة بلاستيكيّة تحتوي كل منها على مادّة باز الكوكايين، بلغ وزنها ١٤٣٠ غ.
- ٤٠٠ ورقة بيضاء تحتوي كل منها على مادّة باز الكوكايين، بلغ وزنها ٦٠٠ غ.
- ميزان حساس.
وقد أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفَين، وأودعا والمضبوطات القضاء المختص، عملًا بإشارته، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
مخدرات
مكتب مكافحة المخدرات المركزي
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ضبية
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