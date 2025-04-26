الجيش: توقيف 5 أشخاص في مناطق مختلفة ضمن إطار التدابير الأمنية

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية، أوقفت وحدات من الجيش 4 أشخاص وفقًا لما يلي:



- توقيف المواطنَين (م.ن.) و(م.ب.) في منطقة حوش السيد علي - الهرمل كون الأول مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار وهو مشتبه بتورطه في إطلاق القذائف من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي السورية بتاريخ 24/4/2025، وكون الثاني ضبط بحوزته مسدسا حربيا من دون ترخيص.



- توقيف المواطن (خ.ا.) والفلسطيني (م.ا.) عند حاجز دير عمار - الشمال لتأليفهما عصابة لسرقة السيارات.



كما أفاد البيان، بأن دورية من مديرية المخابرات أوقفت في منطقة زكرون - الكورة المواطن (ع.ك.) كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار وضبط بحوزته أسلحة وذخائر حربية.



وأكدت قيادة الجيش أن المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.