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الجيش: توقيف 5 أشخاص في مناطق مختلفة ضمن إطار التدابير الأمنية

أمن وقضاء
2025-04-26 | 16:06
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الجيش: توقيف 5 أشخاص في مناطق مختلفة ضمن إطار التدابير الأمنية
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الجيش: توقيف 5 أشخاص في مناطق مختلفة ضمن إطار التدابير الأمنية

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية، أوقفت وحدات من الجيش 4 أشخاص وفقًا لما يلي:

- توقيف المواطنَين (م.ن.) و(م.ب.) في منطقة حوش السيد علي - الهرمل كون الأول مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار وهو مشتبه بتورطه في إطلاق القذائف من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي السورية بتاريخ 24/4/2025، وكون الثاني ضبط بحوزته مسدسا حربيا من دون ترخيص.

- توقيف المواطن (خ.ا.) والفلسطيني (م.ا.) عند حاجز دير عمار - الشمال لتأليفهما عصابة لسرقة السيارات.

كما أفاد البيان، بأن دورية من مديرية المخابرات أوقفت في منطقة زكرون - الكورة المواطن (ع.ك.) كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار وضبط بحوزته أسلحة وذخائر حربية.

وأكدت قيادة الجيش أن المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الجيش

توقيف

التدابير الأمنية

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