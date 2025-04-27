قوى الامن: إغلاق أحد مسارب أوتوستراد جبيل– المسلك الشرقي بسبب أعمال تزفيت

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي: "ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال تزفيت على أوتوستراد جبيل– المسلك الشرقي من أمام سوبرماركت جبيل باتجاه المدفون، اعتبارا من الساعة 7.00 من تاريخ 28-4-2025 لمدة يومين، بحيث سيتم إغلاق أحد المسارب في خلال تنفيذ الأعمال.



يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة المرور، ومنعا للازدحام".