الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مطلوب في قبضة شعبة المعلومات

أمن وقضاء
2025-04-28 | 02:52
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مطلوب في قبضة شعبة المعلومات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مطلوب في قبضة شعبة المعلومات

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة جرائم السلب والسرقة بقوة السلاح، في مختلف المناطق اللبنانية، وعلى أثر انتشار فيديو على مواقع التّواصل الاجتماعي لأحد الأشخاص يَروي فيه تعرّضه لعمليّة سلب وطعن بسكّين في محلّة الجناح، من قبل شخص مجهول، كادت أن تودي بحياته، باشرت هذه القطعات إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد الفاعل وتوقيفه.

ومن خلال الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويّته، ويُدعى: ع. م. (مواليد عام 1979، لبناني) وهو من أصحاب السوابق بجرائم مخدرات، وطعن وضرب وإيذاء.

وبتاريخ 23-4-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة في المحلة ذاتها، وضبطت بحوزته سكينا، و"شفرة كاتر"، وهاتفا خلويا، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.

وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة تنفيذه عملية السلب والطعن مستخدما السكين الذي ضُبِطَ بحوزته. كما اعترف بتعاطي المخدّرات.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

المعلومات

LBCI التالي
السجن 3 سنوات لمنتحل صفة محام
مرجع كبير: الغارة على الضاحية الجنوبية تندرج في إطار مسعى تل أبيب لتحقيق هدفين (الجمهورية)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-03-08

سارق دراجات آلية في قبضة شعبة المعلومات

LBCI
أمن وقضاء
2025-02-10

مروجا مخدرات وعملة مزيفة في قبضة شعبة المعلومات

LBCI
أمن وقضاء
2025-04-12

شعبة المعلومات تلقي القبض على سارق قطع سيّارات حديثة في منطقة المتن

LBCI
أمن وقضاء
2025-03-29

مطلوب خطير بجرائم سرقة سيارات وتجارة مخدرات في قبضة مفرزة استقصاء بيروت

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
03:36

السجن 3 سنوات لمنتحل صفة محام

LBCI
صحف اليوم
00:19

مرجع كبير: الغارة على الضاحية الجنوبية تندرج في إطار مسعى تل أبيب لتحقيق هدفين (الجمهورية)

LBCI
صحف اليوم
23:41

ملف السلاح الفلسطيني على نار حامية... (الأنباء الكويتية)

LBCI
أمن وقضاء
07:07

قوى الامن: إغلاق أحد مسارب أوتوستراد جبيل– المسلك الشرقي بسبب أعمال تزفيت

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-04-23

وفد من "حزب الله" زار الراعي مطمئنًا: البطريرك أكد وجوب العمل على إخراج العدو الإسرائيلي تطبيقًا للـ1701

LBCI
أمن وقضاء
06:16

توقيف 4 مواطنين في مناطق مختلفة في إطار التدابير الأمنية

LBCI
منوعات
2025-04-20

قصته انتشرت عالميًا: ضبطته زوجته مع عشيقته فحاول الهروب من الفندق... وهذا ما حدث له!

LBCI
أخبار لبنان
2025-02-28

حدّث تطبيق الـ LBCI الآن لتصميم جديد أداء أسرع وتجربة مختلفة!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

فئات جديدة من الليرة اللبنانية... هذا ما يجب أن تعرفه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

في انتظار خليفة فرنسيس... أي بابا للعالم المتغيّر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

إنفجار ميناء بندر عباس… ترجيح بوجود مواد كيميائية خطيرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

خطة إسرائيلية لإنشاء منطقة لتجميع أبناء القطاع بعد تهجيرهم

LBCI
أخبار لبنان
14:03

إحياءً للذكرى الأربعين لشهداء الصليب الأحمر… وقفة على المدرج الرومانيّ في ذوق مكايل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

التوقيع الإلكترونيّ غير مُفَعَّل في لبنان... والعذر أقبح من الذنب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

مشروع قانون جديد لاستقلالية القضاء أمام مجلس الوزراء... نحو كسر التدخل السياسي في القضاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

انتخابات جبل لبنان تنافس حزبيّ في الأقضية المسيحية وعائليّ عند الدروز وتوافق لدى الشيعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

الغرف الجاهزة هدف مستمر للاحتلال الاسرائيليّ... والانتخابات البلدية في قرى خلفية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
10:10

أدرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية: أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

فئات جديدة من الليرة اللبنانية... هذا ما يجب أن تعرفه

LBCI
منوعات
06:38

تيكتوكر لبنانية "تتزوج من دمية"... "إذا صار عمرك 30 وما تزوجتي ما تنطري العريس يحققلك أحلامك" (فيديو)

LBCI
حال الطقس
02:41

منخفض جوي معتاد بين مساء الأربعاء والخميس... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
اخبار البرامج
15:45

زياد نجيم: جبهة الإسناد كانت قرارا غبيا وغلطة الشاطر بألف والخروقات الاسرائيلية لن تتوقف إلا بهذه الحالة

LBCI
آخر الأخبار
09:29

ابن خال الرئيس المخلوع بشار الأسد رامي مخلوف أعلن حشد ١٥٠ الف مقاتل علويّ في الساحل السوريّ وناشد روسيا للحماية واصدقاءً له للتواصل مع حكومة دمشق

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 28-4-2025

LBCI
صحف اليوم
00:19

مرجع كبير: الغارة على الضاحية الجنوبية تندرج في إطار مسعى تل أبيب لتحقيق هدفين (الجمهورية)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More