شعبة المعلومات توقف فردًا يُحطّم زجاج السيّارات ويسرق ما في داخلها

توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، حول قيام شخص مجهول الهويّة بتنفيذ عمليّات سرقة من داخل سيّارات بعد كسر زجاجها، في عددٍ من مناطق محافظتَي جبل لبنان وبيروت.

وحددت القطعات المختصّة في الشّعبة هويّته، ويُدعى:

ف. غ. (مواليد عام ۱۹۷۰، لبنانيّ)، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة، ومخدّرات، وسرقة من داخل سيّارات، واحتيال.

فداهمت إحدى دوريّات الشّعبة مكان إقامته في محلّة عين الرّمّانة وأوقفته.

واعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على تنفيذ مئات عمليّات سرقة محتويات من داخل سيّارات، بعد كسر زجاجها، وذلك على المسلك الممتد ما بين جبيل وجونية، وفي مناطق عدّة من محافظة بيروت.

وأجري المقتضى القانونيّ بحقّه وأودع المرجع المعنيّ، بناءً على إشارة القضاء المختص.