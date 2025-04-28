سرقة أموال من داخل فيلا في دده - الكورة

أقدم مجهولون فجر اليوم على اقتحام فيلا في منطقة دده - الكورة بواسطة الكسر والخلع، وسرقوا مبلغًا من المال قدر بحوالي 300 ألف دولار أميركي، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.



وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت تحقيقاتها تمهيدًا لكشف هوية الفاعلين وتوقيفهم بإشارة من القضاء المختص.