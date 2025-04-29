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قوى الأمن: توقيف مطلوب بجرائم عدة

أمن وقضاء
2025-04-29 | 03:03
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قوى الأمن: توقيف مطلوب بجرائم عدة
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قوى الأمن: توقيف مطلوب بجرائم عدة

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

"في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم بمختلف أنواعها وملاحقة مرتكبيها وتوقيفهم، على كلّ الأراضي اللبنانيّة، وبنتيجة المتابعة الميدانيّة والاستعلاميّة، تمكّنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي من تحديد هويّة ومكان وجود أحد المطلوبين للقضاء في بلدة شدرا – عكّار، ويُدعى: م. ف. (مواليد عام ۱۹۹۷، لبناني)، بحقّه بلاغات بحث وتحرٍّ ومذكرات توقيف بجرائم تهريب وتجارة أسلحة، وإتجار بالبشر.

وبتاريخ 18-4-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بكمينٍ محكمٍ في المحلّة المذكورة، وضبطت بحوزته مسدّسًا حربيًا مع سبع طلقات صالحة للاستعمال.

وأجري المقتضى القانوني في حقّه، وأودع والمسدّس المضبوط المرجع المعني، عملًا بإشارة القضاء المختص.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

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