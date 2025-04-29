وزير الداخلية والبلديات تفقّد استعدادات محافظة جبل لبنان للانتخابات

اطلع وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار على سير الأعمال التحضيرية في محافظة جبل لبنان والتنسيق القائم مع الأجهزة الأمنية، واستمع إلى عرض للتحديات والاحتياجات. كما عاين صناديق الاقتراع التي باتت جاهزة لتسليمها في الوقت المحدّد، وشدّد على ضرورة تأمين تسليمها ومواكبة نقلها إلى مراكز الاقتراع سالمة لضمان سير العملية الانتخابية بالدقة والنزاهة المرجوة.



وانتقل الوزير الحجار الى غرفة إدارة الكوارث في قضاء بعبدا، حيث اطلع على التحضيرات وجهوزية المحافظة والأقضية للعملية الانتخابية وعلى المعوقات والصعوبات التي تمت معالجتها في أوانها.

وترأس الوزير الحجار اجتماعًا موسعًا لمجلس الأمن الفرعي في غرفة عمليات محافظة جبل لبنان، استمع خلاله إلى عرض تفصيلي للتدابير المواكبة للمراحل التحضيرية للانتخابات البلدية والاختيارية التي دعي اليها الناخبون في نطاق المحافظة يوم الأحد في الرابع من أيار المقبل، إضافة إلى عرض للأعداد النهائية للمرشحين والبلديات التي فازت مجالسها بالتزكية.



وشدد الوزير الحجار على أهمية التنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية المركزية والمحلية لضمان حفظ الأمن وتأمين العملية الانتخابية في جو هادئ ونزيه.