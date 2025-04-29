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الجيش: توقيف 24 شخصا في مناطق مختلفة في إطار التدابير الأمنية
أمن وقضاء
2025-04-29 | 11:02
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الجيش: توقيف 24 شخصا في مناطق مختلفة في إطار التدابير الأمنية
أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه في إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش 23 شخصا وفقا لما يلي:
- دهم منازل مطلوبين في بلدة بر الياس - زحلة وتوقيف المواطنين: (م.ع.)، (م.م.)، (و.ح.)، (ج.ج.) كونه مطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النار، وضبط في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية.
- توقيف 19 سوريا في بلدتَي غزة وحوش الحريمة - البقاع الغربي وبلدة حربتا - بعلبك وعند حاجز المحطة - الهرمل لدخولهم بطريقة غير شرعية إلى الأراضي اللبنانية.
كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش في منطقة مستديرة أبو علي - طرابلس المواطن (م.ق.) كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار، وضبطت في حوزته سلاحا حربيا وكمية من الذخائر.
وأفادت قيادة الجيش بأن المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
أخبار لبنان
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توقيف
التدابير الأمنية
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