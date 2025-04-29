الجيش: توقيف 24 شخصا في مناطق مختلفة في إطار التدابير الأمنية

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه في إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش 23 شخصا وفقا لما يلي:



- دهم منازل مطلوبين في بلدة بر الياس - زحلة وتوقيف المواطنين: (م.ع.)، (م.م.)، (و.ح.)، (ج.ج.) كونه مطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النار، وضبط في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية.



- توقيف 19 سوريا في بلدتَي غزة وحوش الحريمة - البقاع الغربي وبلدة حربتا - بعلبك وعند حاجز المحطة - الهرمل لدخولهم بطريقة غير شرعية إلى الأراضي اللبنانية.



كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش في منطقة مستديرة أبو علي - طرابلس المواطن (م.ق.) كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار، وضبطت في حوزته سلاحا حربيا وكمية من الذخائر.



وأفادت قيادة الجيش بأن المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.