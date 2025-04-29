نظمت مصلحة الاقتصاد في الجنوب، بحضور المراقب الصحي في اتحاد بلديات صور، محضر ضبط بحق ملحمة في منطقة المساكن الشعبية قضاء صور بسبب بيع لحوم مثلجة دون الاعلان عنها وسوء تخزين وفرم لحوم مسبقًا وليس امام الزبائن، حيث تم تلفها على الفور.