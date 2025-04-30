الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الجيش: تمارين تدريبية في عرض البحر قبالة شاطئ أنفة

أمن وقضاء
2025-04-30 | 02:10
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الجيش: تمارين تدريبية في عرض البحر قبالة شاطئ أنفة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الجيش: تمارين تدريبية في عرض البحر قبالة شاطئ أنفة

ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 30 /4 /2025 بتنفيذ تمارين تدريبية في عرض البحر قبالة شاطئ أنفة، تتخللها رماية بالذخيرة الحية.

لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه.
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

تمارين

تدريبية

البحر

قبالة

LBCI التالي
نفّذ عمليّات نشل في بيروت وجبل لبنان... هذا مصيره
تل أبيب تكشف عن معادلة جديدة لوقف النار في لبنان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-04-07

الجيش: تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات

LBCI
أمن وقضاء
2025-02-16

الجيش: إجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش – حامات

LBCI
أمن وقضاء
2025-02-09

الجيش: تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش – حامات

LBCI
أمن وقضاء
2025-04-25

الجيش: تمارين تدريبية في جرد العاقورة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
03:58

نفّذ عمليّات نشل في بيروت وجبل لبنان... هذا مصيره

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

تل أبيب تكشف عن معادلة جديدة لوقف النار في لبنان

LBCI
خبر عاجل
12:04

تدابير سير بمناسبة إقامة سباق بيروت ماراثون

LBCI
أمن وقضاء
11:08

محضر ضبط بحق ملحمة في منطقة المساكن الشعبية قضاء صور

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-22

خليفة البابا بين المحافظين والليبراليين و16 كاردينالاً في الواجهة

LBCI
صحف اليوم
23:46

مصدر سياسي لبناني لـ"الأنباء" الكويتية: حصر السلاح بيد الدولة مسار وطني هادئ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-02-25

بين الإدارة والابتزاز... إيلون ماسك يطالب الموظفين بإرسال 5 إنجازات أو الطرد

LBCI
أخبار لبنان
11:41

الكتائب: حزب الله يواصل تعنته... والانتخابات البلدية فرصة حاسمة لرسم ملامح مستقبل البلد

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
02:33

الجنرال جيفرز في لبنان... وسلسلة لقاءات له تبدأ بالرئيس عون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

بين الرياضة واكتشاف تراث لبنان... رحلة مشي دامت 13 يوما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

24 ساعة على انطلاق المهرجان الرياضي الأكبر OMT Beirut Sports Festival

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

جامعة القديس يوسف تفتتح حرمها التاسع في لبنان بشراكة تحيي إرث شارل قرم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

للمهتمين بالصناعات الإلكترونية... هذه فرصتكم في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

بعد ١٠٠ يوم على عودته الى البيت الأبيض… حقيقة وعود ترامب!

LBCI
أخبار دولية
13:25

أسعد الشيباني: لا استقرار في سوريا مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

إشتباكات جرمانا تعيد ملف الأقليات في سوريا إلى الواجهة... والدروز على ضفتين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

تل أبيب تكشف عن معادلة جديدة لوقف النار في لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
12:04

تدابير سير بمناسبة إقامة سباق بيروت ماراثون

LBCI
أمن وقضاء
09:59

سرق سائقي سيارات الأجرة منتحلا صفة عسكري متقاعد... فوقع في قبضة شعبة المعلومات

LBCI
فنّ
01:35

حذفا صورهما المشتركة... ماريتا الحلاني تنفصل عن كميل أبي خليل بعد أقل من عامين على زواجهما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

تل أبيب تكشف عن معادلة جديدة لوقف النار في لبنان

LBCI
اقتصاد
03:52

اليكم تسعيرة المولدات الخاصة بشهر نيسان...

LBCI
اقتصاد
14:54

حاكم مصرف لبنان أجرى سلسلة مشاورات في باريس... تأكيد على دعم لبنان ومصرفه المركزي

LBCI
أخبار لبنان
13:09

محافظ بيروت يتعرض لحادث وحالته الصحية لا تدعو الى القلق

LBCI
أخبار لبنان
11:41

الكتائب: حزب الله يواصل تعنته... والانتخابات البلدية فرصة حاسمة لرسم ملامح مستقبل البلد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More