توقيف عصابة أقدم أفرادها على سرقة أموال ومجوهرات من داخل فيلا في الكورة

ادّعت مواطنة بتاريخ 28-04-2025، لدى مخفر ضهر العين في وحدة الدرك الإقليمي ضد مجهول بجرم الدخول بواسطة الكسر والخلع إلى فيلا والدها الكائنة في محلة ددة - الكورة، وسرقة مبلغ مالي يُقَدَّر بحوالي 300,000 دولار أميركيّ، وكمية من المجوهرات، ومستندات، وجوازات سفر.



وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، التي قامت بها عناصر فصيلة أميون بالتنسيق مع مخفر ضهر العين، توصلت في خلال أقل من 24 ساعة الى تحديد هويات أفراد العصابة.



وعلى الفور، تمّت مداهمة مكان إقامتهم في محلَّتَي ددة وبرسا وتوقيفهم، وهم كل من السوريّين:



- ع. أ. ك. (مواليد عام 2007)

- ع. م. ك (مواليد عام 1988)

- ع. م. ك. (مواليد عام 1986).



وبالتحقيق معهم، اعترف الأخير بتخطيطه لعملية السرقة وتنفيذها بالاشتراك مع المذكورَين.



وتم ضبط المسروقات وسُلمت إلى الجهة المُدّعية، وأجريَ المقتضى القانوني بحق الموقوفين، بناءً على إشارة القضاء المختص، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.