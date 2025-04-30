الجيش: إحباط عملية تهريب محروقات عبر الحدود اللبنانية - السورية

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه في إطار مكافحة التهريب عبر الحدود اللبنانية - السورية، تمكنت وحدة من الجيش من إحباط عملية تهريب 10 صهاريج محمّلة بالمحروقات في منطقة النعمات - مشاريع القاع، كما أوقفت عددًا من الأشخاص المتورطين في عملية التهريب.