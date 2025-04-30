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الجيش: إحباط عملية تهريب محروقات عبر الحدود اللبنانية - السورية
أمن وقضاء
2025-04-30 | 10:59
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الجيش: إحباط عملية تهريب محروقات عبر الحدود اللبنانية - السورية
أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه في إطار مكافحة التهريب عبر الحدود اللبنانية - السورية، تمكنت وحدة من الجيش من إحباط عملية تهريب 10 صهاريج محمّلة بالمحروقات في منطقة النعمات - مشاريع القاع، كما أوقفت عددًا من الأشخاص المتورطين في عملية التهريب.
وأفادت قيادة الجيش في بيان، بأن دورية من مديرية المخابرات أوقفت في منطقة جبل محسن - طرابلس المواطن (خ.ح.) لإقدامه بتاريخ 20/4/2025 على طعن مواطن ما أدى إلى مقتله، إثر إشكال حصل بينهما في المنطقة المذكورة.
وبحسب البيان، فإن المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين في عملية التهريب.
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