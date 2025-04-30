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وزير المال يوقع مرسوم التشكيلات القضائية الجزئية لرؤساء محاكم التمييز والرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف

أمن وقضاء
2025-04-30 | 14:36
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وزير المال يوقع مرسوم التشكيلات القضائية الجزئية لرؤساء محاكم التمييز والرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف
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وزير المال يوقع مرسوم التشكيلات القضائية الجزئية لرؤساء محاكم التمييز والرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف

علمت الـLBCI أن وزير المال ياسين جابر وقع مرسوم التشكيلات القضائية الجزئية لرؤساء محاكم التمييز والرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف في المحافظات بعدما تسلمه ظهر اليوم من وزير العدل، وذلك من أجل استكمال تشكيلات مجلس القضاء الأعلى لتمكينه من اجراء التشكيلات القضائية الشاملة في وقت لاحق.
 
وستستكمل التواقيع من قبل رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

ياسين جابر

التشكيلات القضائية

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