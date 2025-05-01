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تدابير سير على أوتوستراد حالات وأوتوستراد عمشيت باتجاه المدفون

أمن وقضاء
2025-05-01 | 07:34
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تدابير سير على أوتوستراد حالات وأوتوستراد عمشيت باتجاه المدفون
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تدابير سير على أوتوستراد حالات وأوتوستراد عمشيت باتجاه المدفون

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه "أولًا: ستقوم شركة كهرباء جبيل بتمديد شبكة توتر متوسط في منطقة حالات فوق الأوتوستراد، وذلك ما بين الساعة 9:00 والساعة 10:00 صباحًا من تاريخ 2-5-2025، وستؤدي هذه الأعمال الى قطع الأوتوستراد الشرقي والغربي في المحلة المذكورة لمدة لا تتجاوز الخمسة دقائق.

ثانيًا: ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بعملية تأهيل وتزفيت المسلك الشرقي الممتد من مدخل عمشيت باتجاه المدفون، وذلك اعتبارًا من الساعة 7:00 صباحًا لغاية الساعة 15:00 من تاريخ 2-5-2025، وستؤدي هذه الأعمال الى قطع مسرب واحد من الأوتوستراد باتجاه المدفون."

وطلبت المديرية من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.

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