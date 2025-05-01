الجيش: تمارين تدريبية في حقل مزرعة حنوش- حامات

أعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، أن وحدة من الجيش ستقوم بتاريخ 2 /5 /2025 ما بين الساعة 6.00 والساعة 12.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة.ودعت القيادة المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه.