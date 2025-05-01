تعميم صورة المفقود ثائر سيف الدين موسى...

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود، ثائر سيف الدين موسى (مواليد عام 1983، فلسطيني الجنسية)، الّذي غادر بتاريخ 22-4-2025، منزل ذويه الكائن في مخيم عين الحلوة، ولم يَعُد لغاية تاريخه، علماً انه يعاني من امراض عصبية مزمنة.



وطلبت من الذين لديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتصال بمخفر صيدا الجديدة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 726920-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.