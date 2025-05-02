قوى الأمن حذرت من موقع إلكتروني إسرائيلي مشبوه

ضمن إطار متابعة التطبيقات الإلكترونية والصّفحات والحسابات عبر شبكة الإنترنت، وعملًا بإشارة النيابة العامة التمييزية القاضية بالتحذير من موقع إلكتروني إسرائيلي يقوم بسرقة بيانات ومعلومات شخصيّة لمواطنين لبنانيين، وهو التالي: https://www.primeguard-security.com، حذرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المواطنين من مغبة الدخول إلى الموقع المذكور تفاديًا لقرصنة بياناتهم ومعلوماتهم الشّخصية وسرقتها.



وطلبت ممن تعرض لعملية قرصنة من هذا الموقع الاتصال بمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية على الرقم: 293293-01 لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



كذلك، طلبت منهم التنبه والحذر وعدم الدخول إلى أي موقع أو رابط غير آمن ومؤكد المصدر كي لا يكونوا عرضة لعمليات اختراق لحساباتهم وبياناتهم.