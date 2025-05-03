مطلوب للقضاء ينشط بسرقة الدرّاجات الآلية اوقفته شعبة المعلومات

حدّدت شعبة المعلومات مكان وجود أحد المطلوبين في محلّة خريبة الجندي – عكار، ويُدعى: ج. ح. (مواليد العام ۲۰۰۳، مكتوم القيد)، ينشط في عمليّات سرقة درّاجات آليّة، وبحقّه مذكّرة توقيف بجرم مخدّرات.

وأوقفته إحدى دوريّات الشّعبة بكمينٍ محكمٍ في المحلّة المذكورة على متن دراجة آليّة لون أحمر، تبيّن أنّها مسروقة، تم ضبطها.

واعترف بما نُسِبَ إليه لجهة تنفيذه عمليّات سرقة درّاجات آليّة، وفق ما أكّدت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخليّ ـ شعبة العلاقات العامّة.

وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع الدّرّاجة المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".