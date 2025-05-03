الجيش يوقف مطلوبين بجرم إطلاق النار

أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات المواطنين: (ع.ع.)، (م.ع.)، (م.ه.)، (ح.ع.)، (م.ب.)، (ي.ع.)، لتورطهم في إشكال في بلدة صديقين – صور، تخلله إطلاق نار.

وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية.

وأدى هذا الإشكال إلى إصابة مواطنين.

كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة الدلهمية – الشوف المواطنَين (ب.ح) و(ح.س) والفلسطنيَّين (ع.ا) و(ع.ع) كونهم مطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النار من أسلحة حربية، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية.

وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.