يروّج مع إبنه المخدّرات فوقعا في قبضة مفرزة استقصاء الجنوب

توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي حول قيام أحد الأشخاص وإبنه بترويج المخدّرات في مدينة النبطية وجوارها.



وعلى أثر ذلك، كثّفت هذه المفرزة استقصاءاتها، وتمكّنت من تحديد هويَّتَيهما، وهما:



- م. و. (مواليد عام 1979، لبناني)

- ه. و. (مواليد عام 2005، لبناني).



ومن خلال المتابعة، وبعد رصدهما في مدينة النبطية، جرى نصب كمينٍ محكمٍ لهما في دير الزهراني أدّى إلى توقيفهما وضبط دراجة آلية كانا على متنها، إضافة إلى ضبط كمية من المخدّرات، على الشكل التالي:



- 75 علبة بلاستيكيّة بداخلها مادّة باز الكوكايين.

- 8 أكياس من حشيشة الكيف، زِنة 590,38 غ.

- 15,37 غ. من مادّة الماريجوانا.

- أدوات توضيب وأكياس وعلب بلاستيكيّة، ومبلغ مالي.



وقد تم تسليم الموقوفَين والمضبوطات والدراجة الآليّة إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.