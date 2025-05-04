جولة تفقدية لمحافظ جبل لبنان في جبيل: التنظيم يسير كما هو مخطط له

وصل محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي إلى سرايا جبيل حيث جال في عدد من مراكز الاقتراع.



وخلال الجولة، وصف مكاوي هذا اليوم بالعرس الانتخابي وهذه الانتخابات من انجح الانتخابات التي حصلت، مشيرًا الى ان التنظيم يسير كما هو مخطط له.



وقال: "انا راض على النتيجة التنظيمية والشكاوى بسيطة وعولجت بسرعة".



واكد ضرورة ان تستمر العملية الانتخابية كما بدأت.