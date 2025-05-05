الجيش: دهم معمل لتصنيع حبوب الكبتاغون في منطقة حرف السماقة - الهرمل

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه ضمن إطار مكافحة تصنيع المخدرات والاتجار بها، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات معملا لتصنيع حبوب الكبتاغون عند الحدود اللبنانية - السورية في منطقة حرف السماقة - الهرمل، وعملت على تفكيكه، وضبطت كمية كبيرة من هذه الحبوب، بالإضافة إلى مواد أولية تُستخدم لتصنيعها.



وأكدت قيادة الجيش في بيان، أن المضبوطات سُلّمت إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق.