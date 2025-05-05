كشف ملابسات جريمة قتل وتوقيف أحد المتورّطين بها

عُثِرَ بتاريخ 24-4-2025 في باحة المدينة الرياضيّة، على جثة شخص مجهول الهويّة مصابة بطعنات في الصّدر.



على الفور، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانيّة وتحريّاتها في موقع الجريمة ومحيطه، وبنتيجة الاستقصاءات والمتابعة الحثيثة، تبين أنّ الضّحيّة يدعى، (ع. ع. مواليد عام ۲۰۰۳، سوري الجنسيّة)، وقد قُتِل مساء تاريخ 23-4-2025، في أثناء توجّهه إلى مركز عمله في سوق الخضار.



وبنتيجة المتابعة الفنيّة والاستعلاميّة التي قامت بها القطعات المختصّة في شعبة المعلومات، تمكّنت من تحديد هويّة ومكان وجود أحد منفذي جريمة القتل، ويُدعى ع. ش. (مواليد عام ۲۰۰۲، لبناني)، وهو الرأس المدبّر لعصابة سلب بقوّة السّلاح.



وبتاريخ 28-4-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة في محلّة صبرا، وضبطت بحوزته سكّينًا “ست طقّات”.



وبالتّحقيق معه، اعترف أنّه يترأس عصابة تُنفِّذ عمليّات سلب بقوّة السّلاح في محيط المدينة الرياضيّة، وأنّه ليل 23-4-2025، وأثناء قيامه برفقة أفراد عصابته بمحاولة سلب الضّحيّة -المجهول من قبلهم- بعد شهر سكاكين في وجهه، حاول المجني عليه مقاومتهم والهروب فأقدموا على طعنه عدّة طعنات، وسرقوا هاتفه الخلوي، ولاذوا بالفرار.



كما اعترف بتعاطي المخدّرات وبقيامه بتواريخ سابقة، برفقة أفراد عصابته، بسرقة دراجة آليّة من محلّة الجميّزة وسلب هاتف أحد الأشخاص في محلّة الكولا.



وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوط القضاء المختص، بناءً على إشارته.



والعمل مستمر لتوقيف سائر المتورطين.