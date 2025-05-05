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الجيش يتسلم فلسطينيًا ثانيًا مشتبهًا بتورطه في عمليتَي إطلاق الصواريخ باتجاه اسرائيل
أمن وقضاء
2025-05-05 | 07:11
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الجيش يتسلم فلسطينيًا ثانيًا مشتبهًا بتورطه في عمليتَي إطلاق الصواريخ باتجاه اسرائيل
إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق بتسلُّم مديرية المخابرات من حركة حماس فلسطينيًّا مشتبهًا بتورطه في عمليتَي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخَي 22 و 28 /3 /2025، واستكمالًا لملاحقة بقية المتورطين في هاتين العمليتين بناء على توصية المجلس الأعلى للدفاع وقرار الحكومة اللبنانية، تسلمت مديرية المخابرات من حركة حماس الفلسطيني (ي.ب.).
وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
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