الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العربجي - الموسم 2
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

معلومات الـLBCI: تأخير تسليم الفلسطينيين الآخرين يعود إلى أمور لوجيستية

أمن وقضاء
2025-05-05 | 07:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
معلومات الـLBCI: تأخير تسليم الفلسطينيين الآخرين يعود إلى أمور لوجيستية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
معلومات الـLBCI: تأخير تسليم الفلسطينيين الآخرين يعود إلى أمور لوجيستية

أفادت معلومات الـLBCI بأنّ تأخير تسليم الفلسطينيين الآخرين المتعلّقين بإطلاق الصواريخ، يعود إلى أمور لوجيستية ولوجودهما في منطقتين مختلفتين.

وأكّدت المعلومات أنّ الأمور سارية بطريقة إيجابية ووفق المُتفق عليه.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أمن وقضاء

الـLBCI:

تأخير

تسليم

الفلسطينيين

الآخرين

لوجيستية

LBCI التالي
ضبط كمية مخدرات مخبأة في كراسي وطاولات داخل سيارة بطريقة احترافية
الجيش يتسلم فلسطينيًا ثانيًا مشتبهًا بتورطه في عمليتَي إطلاق الصواريخ باتجاه اسرائيل
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:57

الأشقر: وجود الإماراتيين في لبنان ثروة لبلدنا ودفعًا إيجابيًا للسياحة

LBCI
أمن وقضاء
09:48

إقفال صناديق الترشيحات لإنتخابات قضاء صور على 157 مرشحًا بلديًا و182 مرشحًا إختياريًا

LBCI
آخر الأخبار
09:43

إيران تتهم نتنياهو بالسعي لجر الولايات المتحدة إلى "كارثة" في الشرق الأوسط

LBCI
أخبار دولية
09:34

محكمة العدل الدولية ترفض شكوى السودان ضد الإمارات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
09:48

إقفال صناديق الترشيحات لإنتخابات قضاء صور على 157 مرشحًا بلديًا و182 مرشحًا إختياريًا

LBCI
أمن وقضاء
09:00

الجيش أوقف 23 شخصًا بتهم متعدّدة

LBCI
أمن وقضاء
08:43

ضبط كمية مخدرات مخبأة في كراسي وطاولات داخل سيارة بطريقة احترافية

LBCI
أمن وقضاء
07:11

الجيش يتسلم فلسطينيًا ثانيًا مشتبهًا بتورطه في عمليتَي إطلاق الصواريخ باتجاه اسرائيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:06

"لادي" أصدرت تقريرها عن الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان

LBCI
أمن وقضاء
09:00

الجيش أوقف 23 شخصًا بتهم متعدّدة

LBCI
أمن وقضاء
2025-05-04

طلال ارسلان من الشوفيات: هذه المدينة نموذجية وترمز الى لبنان بشكل مصغر

LBCI
منوعات
2025-02-26

في الدنمارك... علماء الآثار يكتشفون موقعًا أثريًّا يعود إلى نهاية العصر الحجري

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:40

عون: كرامة المواطن تتحقق بتأمين متطلباته الأساسية وعلى رأسها الطبابة والتعليم

LBCI
أخبار دولية
05:27

إيران: موقفنا ثابت بشأن المحادثات النووية مع أميركا

LBCI
أخبار لبنان
05:13

هذا ما أعلنه وزير الداخلية بشأن صدور النتائج النهائية للانتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان

LBCI
أخبار لبنان
12:29

بالأرقام... هكذا تراجعت نسب الاقتراع في كل محافظة

LBCI
أخبار لبنان
12:23

وزير الداخلية: عدد الشكاوى ليس مرتفعًا وطبيعة بعضها إدارية والبعض الآخر أمنيّ أمّا القليل منها فهو شكاوى ذو طابع رشوى إنتخابية وتم تحويلها إلى المفارز القضائية المعنية

LBCI
أخبار لبنان
11:23

وزير الإعلام بول مرقص من وزارة الداخلية: نوجّه تحية إلى الجنود والضباط المجهولين أي الصحافيين والإعلاميين الذين يعملون على ايصال الخبر

LBCI
أخبار لبنان
10:40

في قرطبا... "عرس الديمقراطية"

LBCI
أخبار لبنان
10:32

في برجا... لائحتان متنافستان

LBCI
أخبار لبنان
10:19

سوء تفاهم وإشكال في جونية... جوان حبيش مُنع من الدخول ونسبة الاقتراع 47%

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
16:31

الانتخابات البلدية: اليكم النتائج في هذه المناطق..

LBCI
خبر عاجل
15:12

ماكينة لائحة "جبيل أحلى" تعلن فوزها بأعضائها كاملة في الانتخابات البلدية في جبيل

LBCI
اسرار
23:39

أسرار الصحف 5-5-2025

LBCI
آخر الأخبار
17:13

فوز لائحة "الأمل والعمل" برئاسة بشير الياس بكامل اعضائها مقابل خسارة الائحة المقابلة برئاسة هادي الحشاش في انتخابات بلدية ميفوق القطارة

LBCI
أخبار لبنان
16:04

مصلحة الأرصاد الجويّة: أمطار متفرّقة وثلوج ..

LBCI
حال الطقس
01:32

إستقرار تام في الأحوال الجوية بدءا من الثلاثاء...

LBCI
أخبار لبنان
12:24

مع اقفال الصناديق...اليكم نسبة الاقتراع في محافظة جبل لبنان

LBCI
آخر الأخبار
16:45

فوز اللاحة المدعومة من ثنائيّ "أمل" و"حزب الله" مقابل اللائحة المدعومة من القوات والتيار والحزب الشيوعيّ وعدد من المستقلين في بلدة جون في الشوف

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More