إقفال صناديق الترشيحات لإنتخابات قضاء صور على 157 مرشحًا بلديًا و182 مرشحًا إختياريًا

أقفلت صناديق الترشيحات للانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء صور ليوم الاثنين في دائرة قضاء صور على 51 مرشحًا للمجالس البلدية و39 مرشحًا للمجالس الاختيارية، ليصبح العدد الإجمالي للمرشحين منذ فتح باب استقبال الطلبات حتى الآن 157 مرشحًا للمجالس البلدية و 182 مرشحًا اختياريًا في قضاء صور.



