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توقيف مطلوبين بجرم إطلاق النار واعتراض دورية للجيش
أمن وقضاء
2025-05-06 | 10:35
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توقيف مطلوبين بجرم إطلاق النار واعتراض دورية للجيش
دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة مجدل عنجر – زحلة وحارة الفيكاني – رياق، وأوقفت المواطنين: (ح.خ.)، (م.خ.)، (ط.ح.)، (ي.ح.)، (ا.ح.)، (ا.ف.) كونهم مطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النار واعتراض الدورية، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية.
وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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