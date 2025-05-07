15 محضر ضبط جنوبًا في حق أصحاب مولدات مخالفين لتسعيرة وزارة الطاقة

استكملت مصلحة الاقتصاد في محافظة لبنان الجنوبي ضمن الرقابة القطاعية جولاتها على قطاع المولدات شملت مناطق الغازية وقناريت قضاء صيدا وقانا والحوش وبرج الشمالي في قضاء صور.



وكانت النتيجة تسطير 15 محضر ضبط بسبب عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للكيلواط عن شهر نيسان الصادرة عن وزارة الطاقة.