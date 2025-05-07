تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظتي الشمال وعكار

أ‏صدر وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى قرارًا يقضي بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظتي الشمال وعكار.



وجاء فيه:

"المادة الأولى: يجمد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظة الشمال إعتبارًا من 10/5/2025 الساعة صفر حتى تاريخ 13/5/2025 الساعة صفر.



المادة الثانية: يستثنى من أحكام المادة الأولى أعلاه:

أ- تراخيص حمل الأسلحة صفة ديبلوماسية.

ب- تراخيص حمل الأسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لمرافقي الشخصيات

عند وجودهم مع الشخصية فقط (رؤساء سابقون، وزراء ونواب، رؤساء أحزاب، رجال دين).



المادة الثالثة: تبقى جميع تراخيص حمل الاسلحة سارية المفعول خارج محافظتي الشمال وعكار.



المادة الرابعة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لأشد العقوبات وتكلف قيادة الجيش بتنفيذ أحكامه بتشدد وإحالة المخالفين أمام القضاء العسكري".