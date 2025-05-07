"الريجي" ضبطت مصنوعات تبغية مزورة في الحمراء

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في بيان ان "وحدة من جهاز مكافحة التهريب في إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"، ضبطت كميات من السجائر المهربة والسجائر الإلكترونية والسيغاريللو، نتيجة عملية دهم نفذتها في منطقة الحمراء في بيروت.



وتندرج هذه العملية ضمن جهود "الريجي" المتواصلة لضبط المصنوعات التبغية المهربة والمزورة.



وسطر محضر ضبط بالمخالف ينظر فيه القضاء المختص.