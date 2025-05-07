الجيش: توقيف مطلوبين بإطلاق النار وتهريب أسلحة حربية وتعاطي المخدرات وترويجها

دهمت وحدة من الجيش، تؤازرها دورية من مديرية المخابرات، منازل مطلوبين في منطقة الزاهرية – طرابلس، وأوقفت المواطنين: (ه.م.)، (ه.ن.)، (ع.ف.)، والسوري (ع.ح.)، المطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النار، وضبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، إضافة إلى أعتدة عسكرية.



وضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت مديرية المخابرات 4 أشخاص وفقًا لما يلي:

- توقيف المواطن (ع.ح.) في منطقة سعدنايل - زحلة المطلوب بجرم تهريب الأسلحة الحربية والاتجار بها، وضبطت في حوزته كمية منها وأجهزة إلكترونية عدة.

- توقيف السورية (و.م.) في منطقة الدورة - المتن لتعاطيها المخدرات وترويجها، وضبطت في حوزتها كمية كبيرة منها ومبلغ مالي.

- دهم أحد مخيمات النازحين السوريين في منطقة رياق - زحلة، وتوقيف السوري (ع.ر.) وابنه (م.ر.) لحيازتهما أسلحة وذخائر حربية.



وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.