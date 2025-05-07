قوى الامن: توقيف مروج للمخدّرات في شارع مار مخايل- محلّة النّهر

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: "في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم بمختلف أنواعها، ولا سيما تلك المتعلقة بتجارة وترويج المخدّرات، وبعد توافر معطيات لمفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حول قيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدّرة في شارع مار مخايل- محلّة النّهر، ومحيطها، على متن درّاجة آليّة من دون لوحات، تمكّنت إحدى الدوريّات من رصده وتوقيفه بتاريخ 06-05-2025 في المحلّة المذكورة، ويدعى ح. ق. (مواليد عام 1996، لبناني)



بتفتيشه، بحوزته على:



/7/ طبات تحتوي على مادة الـ “كوكايين”



مبلغ ماليّ وقدره /740/ دولارًا أميركيًّا



مسدّس حربيّ بداخله ممشط يحتوي على /10/ طلقات صالحة للاستعمال.



أودع والمضبوطات القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ".