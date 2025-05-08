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توقيف مطلوبين بجرم إطلاق النار
أمن وقضاء
2025-05-08 | 11:48
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توقيف مطلوبين بجرم إطلاق النار
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:
دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدات فنيدق وعين الذهب وقبعيت - عكار، وأوقفت المواطنين: (ا.م.)، (ج.ع.)، (ا.د.)، كونهم مطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النار، وضبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
مطلوبين
إطلاق
النار
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