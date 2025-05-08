توقيف مطلوبين بجرم إطلاق النار

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:



دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدات فنيدق وعين الذهب وقبعيت - عكار، وأوقفت المواطنين: (ا.م.)، (ج.ع.)، (ا.د.)، كونهم مطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النار، وضبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.