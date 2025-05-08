إحباط عملية تهريب أشخاص عبر البحر بطريقة غير شرعية

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:



ضمن إطار عمليات الرصد والمتابعة بهدف مكافحة أعمال التسلل والتهريب، تمكنت دورية من مديرية المخابرات عند شاطىء الميناء - طرابلس من إحباط عملية تهريب 11 شخصًا عبر البحر بطريقة غير شرعية، وضبطت مركبَين كانا مُعَدَّين للاستخدام في العملية.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.