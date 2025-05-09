غادرت ولم تَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: ملاك سمير بهناوي (مواليد عام 2001، لبنانية) التي غادرت إلى جهةٍ مجهولة، بتاريخ 13-3-2025، منزل ذويها الكائن في محلة حي السلم - الضاحية الجنوبية، ولم تَعُد لغاية تاريخه.



لذلك، طلبت هذه المديرية العامة من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بفصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 244578-70، للإدلاء بما لديهم من معلومات.