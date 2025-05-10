الجيش: تفجير قنابل عنقودية في حولا وشقرا

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 10 / 5 / 2025، ما بين الساعة 12.30 والساعة 19.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير قنابل عنقودية من مخلفات العدوان الإسرائيلي في منطقتَي حولا – مرجعيون وشقرا- بنت جبيل".



