منسى والحجار من غرفة العمليات: تنسيق كامل لإنجاح الانتخابات وضمان أمنها

تفقّد وزير الدفاع الوطني ميشال منسى مع وزير الداخلية أحمد الحجار غرفة العمليات الخاصة بالانتخابات البلدية والاختيارية في وزارة الداخلية والبلديات.



وقال "الجيش اللبنانيّ منتشر على الأراضي اللبنانية كلها ونعمل خارج أقلام الاقتراع ولا نتدخل إلّا بناء على طلب وزارة الداخلية عند الحاجة".



واضاف "نعمل على تأمين عملية انتخابية ديمقراطية وعلى الجميع التعاون كما حصل في انتخابات جبل لبنان".



بدوره، قال وزير الداخلية "التحدي الأمنيّ أساسيّ في انتخابات الشّمال وعكار ووزير الدفاع أكّد جهوزية الجيش اللبنانيّ للتصدّي لأي خلل أمنيّ".



واضاف "وزير الدفاع موجود معنا والحكومة تعمل بكل تنسيق وجدية لنجاح الانتخابات وحماية مراكز الاقتراع".