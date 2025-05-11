لاوندس تفقد سير العملية الإنتخابية في قائمقامية المنية - الضنية وزار السرايا

تفقد المدير العام لامن الدولة اللواء الركن إدغار لاوندس، يرافقه كبار الضباط من المديرية، سير العملية الانتخابية في قائمقامية المنية - الضنية، واطلع من القائمقام جان الحولي على سير العملية الانتخابية.



كما زار مكتب امن الدولة في السرايا، والتقى رئيس المركز العقيد محمد باسم طوط.