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الحجار جال في عكار مطلعًا على سير العملية الإنتخابية: الأجواء تنافسية حضارية وهذا شيء إيجابي

أمن وقضاء
2025-05-11 | 10:06
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الحجار جال في عكار مطلعًا على سير العملية الإنتخابية: الأجواء تنافسية حضارية وهذا شيء إيجابي
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الحجار جال في عكار مطلعًا على سير العملية الإنتخابية: الأجواء تنافسية حضارية وهذا شيء إيجابي

أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، خلال جولة تفقدية في عكار مطلعًا من المحافظ المحامي عماد اللبكي وكبار الضباط على سير العملية الانتخابية، ان "عكار لها كل المحبة، واليوم يمارس الناخبون حقهم الانتخابي بكل حرية وديمقراطية، وتجري العملية بأجواء تنافسية حضارية، وهذا شيء إيجابي".

واجتمع الحجار مع المدير العام للدفاع المدني العميد نبيل فرح وأمينة سر المحافظة رولا البايع ورئيس قسم المحافظة لقمان الكردي وكبار الضباط الأمنين الذين يشرفون ميدانيًا على سير الانتخابات، وقال: "سجل بعض الاشكالات في بعض البلدات وتمت معالجتها من قبل الجيش والقوى الامنية المولجة الاهتمام داخل مراكز اقلام الاقتراع".

ودعا أهالي عكار الى "التعاون مع الاجهزة الأمنية وإنهاء هذا اليوم الانتخابي بمزيد من الديمقراطية"، مؤكدًا على "حياد السلطة والاجهزة الامنية كافة"، وشاكرًا وسائل الإعلام والإعلاميين والجميع على مواكبة النهار الانتخابي.

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