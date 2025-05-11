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منسى من غرفة عمليات قيادة الجيش: التنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية سبب نجاح العملية الإنتخابية
أمن وقضاء
2025-05-11 | 12:40
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منسى من غرفة عمليات قيادة الجيش: التنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية سبب نجاح العملية الإنتخابية
زار وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى غرفة عمليات قيادة الجيش، واطلع على سير العملية الانتخابية في محافظتي لبنان الشمالي وعكار.
وقد نوه الوزير منسى بالجهود التي يبذلها الجيش وسائر الأجهزة الأمنية لضمان أمن العملية الانتخابية، مثمنًا "التنسيق القائم بين وزارتي الدفاع والداخلية لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني وحل كل المشاكل بسلاسة تامة".
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