رمضان حسين ديب مفقود... هل تعرفون شيئًا عنه؟

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود رمضان حسين ديب (مواليد عام 1964، لبناني) الذي غادر بتاريخ 4-5-2025، منزله الكائن في بلدة المصلى - عكار، ولم يعد لغاية تاريخه.



لذلك، طلبت المديرية من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه الاتصال بمفرزة حلبا القضائية في وحدة الشرطة القضائية على الرقم: 691392-26، للإدلاء بما لديهم من معلومات.