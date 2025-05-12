وزارة الداخلية تنشر نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء بشرّي

نشرت وزارة الداخلية والبلديات نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية للعام ٢٠٢٥ في قضاء بشرّي، على أن تَنشر نتائج الأقضية الأخرى في محافظتي لبنان الشمالي وعكار تباعاً فور جهوزها.



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