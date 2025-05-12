الجيش: عمليات دهم وتوقيف 35 شخصًا لإطلاقهم النار في محافظتَي لبنان الشماليّ وعكار

سقط ضحايا بين المواطنين، بعدما أقدم أشخاص على إطلاق النار لدى صدور نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتَي لبنان الشماليّ وعكار.



على أثر ذلك، نفذت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم وأوقفت 35 شخصًا من مطلقي النار في مناطق مختلفة من المحافظتين المذكورتين.



وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية.



وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، ويجري العمل لتوقيف بقية مطلقي النار.



في هذا السياق، شددت قيادة الجيش على ضرورة امتناع المواطنين عن إطلاق النار لما في ذلك من تعريض حياة الآخرين للخطر، فضلًا عن المسؤولية القانونية التي يتحملها المتورطون.